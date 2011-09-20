Отказ от перехода на зимнее время не скажется на энергосистеме Украины – «Укрэнерго»

Отказ от перехода на зимнее время не скажется на стабильности работы Объединенной энергосистемы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам заместитель директора оператора ОЭС Украины НЭК «Укрэнерго» Константин УЩАПОВСКИЙ.

По его словам, на основе ранее проведенных исследований специалистами НЭК было установлено, что экономический эффект, то есть прямая экономия электроэнергии, от переходов по времени не велика. Причем данный эффект наблюдается только в первые 10 дней после перевода на зимнее/летнее время. При этом физически такая экономия не превышает 1% от среднесуточного потребления внутри энергосистемы и высвобождает всего лишь 450 мВт установленной мощности генерирующих компаний.

«После того, как проходит 10 дней, эффект экономии практически полностью нивелируется», - сказал К.УЩАПОВСКИЙ, отметив при этом, что в данном случае решение законодателя является верным с точки зрения человеческого фактора и сложностей адаптации граждан в рамках перевода времени.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Данным постановлением предусмотрено установить с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Постановлением признаны утратившими силу постановление ВР и постановление Украинской ССР относительно перехода на летнее время. Таким образом, отменен ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время.