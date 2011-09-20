Киев выделил 3 млн. грн. на установку в школах энергосберегающего оборудования

Киев выделил дополнительно 3 млн. грн. на установление в школах города современного энергосберегающего оборудования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в целом городским бюджетом на подготовку заведений образовательной сферы к работе в осенне-зимний период было предусмотрено 23 669,5 тыс. грн., а на подготовку к новому учебному году – 96 160,3 тыс. грн. Для соблюдения санитарных норм освещения в учебных помещениях и для эффективного использования бюджетных средств решением Киевского городского совета дополнительно выделены 3 млн. грн. на установление в общеобразовательных заведениях современного энергосберегающего оборудования.

Также разработаны мероприятия по «Региональной программе повышения энергоэффективности для города Киева на 2011–2015 годы». В частности, в школах определены ответственные лица, которые контролируют и учитывают потребление тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды.

Начальник Главного управления образования и науки Вера ГОРЮНОВА заверила, что все столичные учебные заведения своевременно начнут отопительный сезон. По ее словам, во время подготовки школ к работе в осенне-зимний период отремонтированы 82 крыши, 19 фасадов и 76 сетей горячего и холодного водоснабжения, проведено обслуживание 180 модульных индивидуальных пунктов, проверено 205 узлов учета тепловой энергии.