Украина за 5-10 лет может увеличить добычу собственного газа на 15 млрд. кубометров – Азаров

Украина в течение 5-10 лет может увеличить добычу собственного природного газа на 15 млрд. кубометров.

Как сообщается на официальном правительственном сайте, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня, 20 сентября, во время общения со студентами Национального экономического университета.

"Планируем дополнительно добывать около 10-15 млрд. кубометров природного газа. Эту программу мы планируем реализовать за 5-10 лет", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что правительство уже приобрело в Сингапуре две буровых установки, которые в начале 2012 года будут установлены на шельфе Черного моря, а уже в 2013 году начнется добыча газа.

Н.АЗАРОВ напомнил, что правительство проводит работу по энергосбережению и диверсификации поставок энергоносителей. "Для того, чтобы провести программу по энергосбережению, нужны годы. Мы сейчас впервые за все годы независимости Украины практически занимаемся чрезвычайно серьезной программой по увеличению объемов добычи собственного газа, инвестируем в энергосбережение, эффективные технологии", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 июля т.г. Н. АЗАРОВ поручил членам правительства активизировать поддержку реализации проектов по энергосбережению. Он отметил, что внедрение энергосберегающих технологий продиктовано, прежде всего, существующими ценами на газ для Украины, что, кроме прочего, негативно отражается на внешнеторговом балансе Украины.

Правительство Украины планирует, что в 2012 году нефтегазодобывающие предприятия страны нарастят добычу природного газа на 3,9%, или на 816 млн. куб. м, по сравнению с ожидаемым прогнозом добычи в 2011 году – до 21,578 млрд. куб. м.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-августе т.г. сократили добычу природного газа на 0,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 12,797 млрд. куб. м.