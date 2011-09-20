Польша намерена построить нефтебазу в Гданьске

Варшава. Польская национальная нефтетранспортная компания PERN «Przyjazn» намерена в 2014 году ввести в эксплуатацию нефтетерминал в Гданьске мощностью хранения 700 тыс. кубометров (эквивалент около 0,8 млн. тонн нефти).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом во вторник, 20 сентября, в Варшаве сообщил глава правления PERN Роберт СОШИНСКИЙ после подписания договора о создании совместной с немецкой Oiltanking компании, которая будет заниматься проектировкой и строительством терминала.

Глава компании сказал, что введение в эксплуатацию объекта увеличит мощности по хранению нефти и нефтепродуктов в Польше на почти 25% до 3,7 млн. м3, назвав этот проект «очень выгодным» экономически и усиливающим энергобезопасность страны.

«С нашей точки зрения – это идеальный бизнес, которого нет в Польше, а который есть практически в каждом среднем европейском портовом городе», - сказал Р. СОШИНСКИЙ.

Он отметил, что PERN совместно с Oiltanking инвестируют в создание терминала около 250 млн. долларов (1$=3,2PLN), заметив, что непосредственный вклад самих компаний составит 30-35 процентов от стоимости проекта.

Руководитель принадлежащей польскому правительству компании сообщил, что участники проекта рассчитывают вернуть вложенные средства за 10 лет, отметив, что нефтетерминал будет способствовать росту доходов уже построенного в Гданьске нефтепорта.

«Уже на этом этапе есть большой интерес, начиная от местных нефтепереработчиков до нефтетрейдеров, работающих на мировых рынках», - заявил Р. СОШИНСКИЙ.

Глава PERN также признал, что сооружение терминала частично связано с возможным сокращением поставок российской нефти трубопроводом «Дружба» в Польшу в связи с планируемым началом эксплуатации БТС-2.

«Мы, конечно, осознаем, что инвестиционные решения наших партнеров будут иметь последствия, но не такие "черные", как пишут некоторые издания», - сказал Р. СОШИНСКИЙ. «Мы их не боимся, но должны подготовиться», - добавил он.

Справка УНИАН. Российская «Транснефть» ежегодно транспортирует через польский участок нефтепровода «Дружба» 46-48 млн. тонн нефти, около половина которой поставляется для переработки на польские, а другая часть - на немецкие НПЗ.

Ряд экспертов считают, что россияне могут перенаправить поставляемую сегодня через Польшу нефть в Балтийскую трудопроводную систему-2, первоначальные мощности в 30 млн. тонн которой могут быть увеличены до 50 млн. тонн.

В случае сокращения поставок российской нефти через «Дружбу», Польша может покупать недостающее «черное золото» на мировых рынках, поставляя его в страну через нефтепорт в Гданьске.

Мощности этого польского порта на Балтийском море составляют 34 млн. тонн в год.