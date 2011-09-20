Минэнергоугля неэффективно осваивает средства МБРР – Счетная палата

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, как ответственный исполнитель "Проекта реабилитации гидроэлектростанций", не обеспечило полного и своевременного использования полученного государством займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в размере 166 млн. долл.

Такие выводы сделала аудиторы Счетной палаты, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, переданном УНИАН.

«Во время выполнения проекта постоянно возникали проблемы, которые своевременно не решались, в результате чего завершение работ с конца 2011 года перенесено на 2014 год», - говорится в пресс-релизе.

В частности, Счетная палата отмечает, что Минэнергоугля не обеспечило качественного сопровождения проекта: не разработана государственная программа реформирования и развития отрасли энергетики, как того требует международное соглашение о займе. В результате не внедрена новая модель рынка электрической энергии в Украине, на подготовку документов которой использованы средства займа в сумме 3 млн. долл.

Аудиторами установлено, что необходимость привлечения к работам на ГЭС непредусмотренного международным соглашением участника - Гидрометцентра (МЧС) - стала причиной перенесения сроков закупки гидрометеорологического оборудования и, как следствие, невыполнения мероприятий по безопасности дамб на Днепре и Днестре.

Задержки с согласованием (полтора года) соответствующими министерствами и ведомствами титула реконструкции электростанций и неутверждение в связи с этим НКРЭ тарифа на электроэнергию для ОАО "Укргидроэнерго" привели к возникновению дефицита финансовых ресурсов. Из-за этого не проведен монтаж оборудования стоимостью 14 млн. долл. (111,7 млн. грн.), которое находится на складах ОАО "Укргидроэнерго" и подведомственных ему гидроэлектростанциях, в т.ч. под открытым небом.

Как сообщал УНИАН, в 1995 году правительством Украины было принято решение о проведении реабилитации всех ГЭС Днепровского и Днестровского каскада за счет собственных средств и кредитов Всемирного банка (ВБ).

В сентябре 2005 года Всемирный банк выделил для проекта реабилитации гидроэлектростанций Украины 106 млн. долл. займа. Верховная Рада в декабре 2005 года ратифицировала соответствующее соглашение. Общая стоимость проекта реабилитации украинских ГЭС составляет 361,8 млн. долл. Остальные средства закладываются в тарифе "Укргидроэнерго".

3 февраля 2010 года Кабинет министров Украины и Всемирный банк подписали дополнительное кредитное соглашение в рамках реализации проекта реабилитации украинских гидроэлектростанций о выделении 60 млн. долл.

В результате реализации проекта ресурс работы 46 агрегатов на девяти ГЭС будет продлен на 30-40 лет, производство электроэнергии увеличится на 453 млн. кВт/ч, маневренные мощности – на 160 МВт. В целом проект будет реализовываться в течение шести лет.

В 1996-2002 гг. был выполнен первый этап реконструкции всех ГЭС Днепровского каскада и Днестровской ГЭС за счет собственных средств, кредита ВБ и гранта правительства Швейцарии. Было реконструировано 16 гидроагрегатов на трех ГЭС Днепра и заменено устаревшее оборудование на всех ГЭС компании.

В 2002-2005 гг. реконструкция продолжалась за счет собственных средств.

Реконструкция на девяти действующих ГЭС выполняется в два этапа: первый – с 1996 по июнь 2002 года, второй – с 2006 по 2017 год.