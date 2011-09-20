Польская PERN считает возможным достройку «Одесса-Броды» до Плоцка без финансов ЕС

Варшава. Участники проекта создания Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе маршрута «Одесса-Броды-Плоцк» могут достроить недостающий участок трубопровода без дофинансирования Европейского союза.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал глава правления польской национальной нефтетранспортной компании PERN ”Przyjazn” Роберт СОШИНСКИЙ.

«Эти средства для нас очень важные, но они не имеют определяющего значения для реализации проекта», - сказал, он комментируя шансы достройки трубопровода к 2016 году.

Глава правления принадлежащей польскому правительству компании назвал „главной, но не единственной проблемой” проекта отсутствие гарантий поставщиков и покупателей каспийской нефти, которую планируется транспортировать по ЕАНТК.

По его словам, проведенные предварительные оценки свидетельствуют о рентабельности проекта в случае ежегодной прокачки около 20 млн. тонн нефти.

«Может оказаться, что проект при некоторых условиях будет экономически выгодным при меньших объемах, но на этот вопрос (рентабельный или нет проект ЕАНТК - УНИАН) сейчас не могу однозначно ответить, и никто этого не может сделать», - сказал Р.СОШИНСКИЙ.

«О проекте говорится 20 лет, но реально мы занимается им 4 года», - добавил он.

Собеседник УНИАН сказал, что анализ условий рентабельности транспортировки нефти по маршруту «Одесса-Броды-Плоцк» продлится «по крайней мере еще 2 года».

«Безусловно, если будут приняты решения о реализации проекта, то партнеры сделают все для того, чтобы получить и использовать эти средства (Евросоюза)», - отметил глава PERN.

Р.СОШИНСКИЙ, который принимал участие в заседании на прошлой неделе Совета национальной безопасности Польши, посвященном проекту ЕАНТК, отказался комментировать его ход.

Как сообщал УНИАН, Польша может использовать около 120 млн. евро, или 25% стоимости достройки польского участка ЕАНТК, из средств помощи Евросоюза, если найдет остальные 75% финансирование проекта.

Созданная в 2004 году польской PERN и украинской «Уктранснефтью» для развития ЕАНТК компания «Сарматия» называет условием рентабельности проекта дофинансирование ЕС, для получения которого весь пул инвесторов должен быть сформирован максимум до конца 2013 года.

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ в прошлый четверг назвал условием участия поляков в ЕАНТК "экономическую выгоду", сообщив о намерении поручить новому правительству, сформированному после октябрьских выборов, решить вопрос участия польской стороны в этом проекте.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕНТК) Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

Нефтепровод «Одесса–Броды» длиной 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, который соединил морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе г. Броды (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. С самого начала он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европе, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсивном режиме (в направлении терминала «Южный»).

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы до польского Гданьска.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет от 2 до 8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

13 апреля с.г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.