Кабмин уволил члена правления «Нафтогаза» Зубова

Кабинет министров Украины уволил Сергея ЗУБОВА с должности члена правления НАК «Нафтогаз Украины».

Текст соответствующего правительственного распоряжения (№885-р от 19 сентября 2011 года) размещен на официальном сайте Кабмина.

Справка УНИАН. С.ЗУБОВ был назначен на должность члена правления НАК «Нафтогаз Украины» в июне 2010 года. Напомним, с апреля 2006 г. по 1 июня 2010 г. С.ЗУБОВ возглавлял ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».