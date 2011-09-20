Кабмин уволил члена правления «Нафтогаза» Зубова
20:35, 20 сентября 2011Энергетика
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Кабинет министров Украины уволил Сергея ЗУБОВА с должности члена правления НАК «Нафтогаз Украины».
Текст соответствующего правительственного распоряжения (№885-р от 19 сентября 2011 года) размещен на официальном сайте Кабмина.
Справка УНИАН. С.ЗУБОВ был назначен на должность члена правления НАК «Нафтогаз Украины» в июне 2010 года. Напомним, с апреля 2006 г. по 1 июня 2010 г. С.ЗУБОВ возглавлял ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».
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