Цена нефти сегодня изменилась разнонаправленно

На мировых торгах в среду, 21 сентября, цены на нефть демонстрируют смешанную динамику на фоне опасений относительно роста запасов сырья на складах США, который может свидетельствовать о замедлении крупнейшей мировой экономики.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,15 доллара, или на 0,17% - до 86,77 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,04 доллара, или на 0,04% - до 110,58 доллара за баррель.

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), запасы сырья на складах выросли за прошедшую неделю на 2,57 миллиона баррелей, горючего - на 62 тысячи баррелей, передает Bloomberg.

Между тем, рынки ожидают в среду официальных данных по коммерческим запасам на оптовых складах США за неделю, завершившуюся 16 сентября, от министерства энергетики страны. Как предполагают аналитики, данные продемонстрируют уменьшение запасов нефти на 1,35 миллиона баррелей.