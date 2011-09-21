Украина подготовит 5-летний план перехода на энергосберегающее оборудование

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить пятилетний план переоснащения коммунальных объектом энергосберегающим оборудованием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Поручаю Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ, Министерству финансов, региональным администрациям разработать пятилетний план переоснащения коммунальных объектов, в первую очередь тех, которые находятся далеко от центрального теплоснабжения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что на сегодняшний день отечественные предприятия уже в состоянии производить энергосберегающее оборудование, и подчеркнул, что для переоснащения необходимо использовать именно отечественную продукцию и технологии.

«Уже появились тепловые насосы отечественного производства, поэтому я считаю, что эксперимент абсолютно успешный. Сегодня эти технологии уже можно распространять на школы, детские сады, больницы, на объекты социальной инфраструктуры», - сказал премьер-министр.