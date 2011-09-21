Азаров требует от местной власти открыть «горячие линии» по вопросам отопительного сезона

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от органов местной власти открыть «горячие телефонные линии» для граждан по вопросам готовности объектов к отопительному сезону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

Он сообщил, что проверка готовности регионов к отопительному сезону, проведенная Государственной архитектурно-строительной инспекцией, выявила серьезные разногласия в отчетах облгосадминистраций о состоянии готовности областей к отопительному сезону. В частности, по словам главы правительства, такие разногласия выявлены в Тернопольской, Кировоградской, Ривненской, Ивано-Франковской областях.

«Я предупреждаю: правительству не нужны правильные цифры. Нам нужно тепло в школах и больницах, порядок в жилищном хозяйстве. Поэтому я требую, кроме прочего, во всех районах и областях ввести «горячие линии» по вопросам готовности к отопительному сезону, чтобы люди могли сообщить о проблемах и получить помощь», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что соответствующий отчет правительство заслушает через две недели, и по этому поводу будут сделаны соответствующие выводы в отношении руководителей районов и областей.