Украина в т.г. выработает около 340 млн. кВт/ч электроэнергии из возобновляемых источников

В Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины ожидают, что по итогам 2011 года в стране будет вырабатываться около 340 млн. кВт/ч электроэнергии из возобновляемых источников, а в 2012-м – более 1 млрд. кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Госэнергоэффективности Николай ПАШКЕВИЧ.

Он отметил, что, таким образом, в Украине начала формироваться новая полноценная отрасль, производящая электроэнергию из возобновляемых источников.

Он также сообщил, что в период с сентября 2010 по сентябрь 2011 года в Украине были введены в эксплуатацию объекты возобновляемой электрогенерации общей мощностью более 96 МВт, теплогенерации – более 42 МВт.