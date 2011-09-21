ПР предлагает обратиться от имени ВР в Госдуму и Европарламент по газовому вопросу

Во фракции Партии регионов предлагают от имени парламента обратиться к Госдуме Российской Федерации и Европарламенту и четко изложить позицию нашего государства по газовым переговорам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания заявил народный депутат от фракции Партии регионов Анатолий КИНАХ.

По словам А.КИНАХА, газовые вопросы должны решаться вне рамок политической и личной конъюнктуры.

«Есть предложение обратиться от Верховной Рады к Государственной Думе Российской Федерации, Европарламенту и четко изложить позицию нашего государства, сформулировать еще раз гарантии как надежного стратегического транзитера и призвать объединить усилия в поиске баланса интересов», - сказал А.КИНАХ.

После этого, добавил А.КИНАХ, можно будет работать над формированием прозрачного, энергетического рынка Европы.

После выступления А.КИНАХА председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН дал поручение секретариату ВР подготовить соответствующие обращения к Госдуме РФ и Европарламенту.