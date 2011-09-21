ЕС выделил Украине 70 млн. евро на реализацию программы энергоэффективности - Пашкевич

Европейский Союз выделил Украине 70 млн. евро для реализации мер в рамках программы поддержки реализации энергетической стратегии Украины в сфере энергоэффективности до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Николай ПАШКЕВИЧ.

По его словам, средства будут выделены тремя траншами в объеме 31 млн. евро, 16 млн. евро и 16 млн. евро, а также 7 млн. евро технической помощи.

Также Н.ПАШКЕВИЧ сообщил, что ЕС уже утвердил выплату первого транша.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. Кабинет министров Украины внес изменения в государственную целевую программу по энергоэффективности на 2010-2015 гг.

Основной целью изменений является содействие развитию производства альтернативных видов топлива и производства энергии из возобновляемых источников. Приоритет сделан на достижении доли альтернативной энергетики в энергобалансе страны до 2015 года на уровне не менее 10%.

Изменен общий объем финансирования мероприятий программы с 285 до 360 млрд. грн.

В 2011 году на реализацию программы планируется направить из Госбюджета 910 млн. грн., а также привлечь из местных бюджетов 2 млрд. грн., из других источников – 27,97 млрд. грн.