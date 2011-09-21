В результате отмены сезонного времени объемы потребления энергии не изменятся – Пашкевич

В результате отмены перехода Украины на зимнее и летнее время объемы потребления энергии в стране не изменятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережения Украины Николай ПАШКЕВИЧ.

По его словам, переходы на зимнее и летнее время не отражались на объемах потребления электроэнергии.

“Сколько лет мы переводили стрелки часов – изменений не было. То есть влияние перевода стрелок на потребление электроэнергии не было”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым отменен ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время.

Данным постановлением предусмотрено установить с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа.

Справка УНИАН. Переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. Это делают и большинство стран Европы.

Предложения об отмене в Украине перехода на летнее и зимнее время начали звучать сразу после того, как с таким предложением выступило руководство Российской Федерации.

9 июня 2011 года Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ об отмене зимнего времени. Документ вступит в силу через 60 дней после подписания.

15 сентября текущего года Беларусь отказалась от перехода на сезонное время.