3 компании подали заявки на поставку “Черноморнефтегазу” буровой платформы

Компании Hihgway Investments Processing (Великобритания), Diafol Ltd (Великобритания) и ОАО «Рижская судоверфь» (Латвия) подали свои предложения по предоставлению услуг ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) по поставке самоподъемной плавучей буровой установки, предназначенной для добычи углеводорода на шельфе Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие предложения компаний были раскрыты сегодня в рамках тендерных процедур в НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве.

В частности, Hihgway Investments Processing предложила за свои услуги 400,344 млн. долларов, Diafol Ltd – 405 млн. долларов и ОАО «Рижская судоверфь» - 399,8 млн. долларов. Результаты тендера будут определены тендерной комиссией через 20 календарных дней.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля т.г. министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что «Нафтогаз» купил в Сингапуре буровую установку для добычи нефти на Субботинском месторождении на шельфе Черного моря.

ГАО «Черноморнефтегаз» в августе объявило о проведении открытых торгов на закупку еще одной самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ).

Конечный срок подачи предложений – 21 сентября 2011 года. Срок поставки – 2011-2012 гг. Место поставки – на условиях FCA.

Обеспечение предложения – задаток (32,4 млн. грн.)

Справка УНИАН. Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» - единственное предприятие в Украине, которое самостоятельно проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа в украинском секторе Черного и Азовского морей, подготовку углеводородного сырья, его транспортировку и хранение.

«Черноморнефтегаз» осуществляет бесперебойное снабжение газом потребителей Крыма. Является одним из наибольших бюджетообразующих предприятий Крыма и Украины.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».