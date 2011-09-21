Запорожская АЭС намерена в ноябре ввести в эксплуатацию вторую очередь СХОЯТ

Обособленное подразделение НАЭК «Энергоатом» Запорожская АЭС намерена в ноябре ввести в эксплуатацию вторую очередь сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) на промплощадке станции емкостью хранения 9120 ТВС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель главного инженера по ядерной безопасности ЗАЭС Александр ИГНАТЧЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день на объекте завершены строительно-монтажные работы, а также завершаются работы, связанные с обеспечением физической защиты объекта (их готовность оценивается в 60-70%).

Он уточнил, что в настоящее время емкость первой очереди практически полностью исчерпана, и ее загрузка составляет 97%. Сейчас на площадке установлено 100 контейнеров. Введение же второй очереди позволит разместить на площадке СХОЯТ еще 380 контейнеров, в каждом из которых хранится 24 отработавших ТВС. А.ИГНАТЧЕНКО отметил, что введение второй очереди СХОЯТ позволит ЗАЭС полностью обеспечить свои потребности в хранении отработавшего ядерного топлива с учетом снятия в будущем всех 6 энергоблоков станции с эксплуатации. Также А.ИГНАТЧЕНКО отметил, что благодаря существованию первой очереди СХОЯТ компания уже сэкономила около 3 млрд. долларов, которые могли бы быть потрачены на вывоз и хранение ОЯТ в Российской Федерации