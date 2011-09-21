Кабмин утвердил условия приватизации "Киевэнерго" и "Западэнерго"

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду утвердил условия приватизации 25% госпакета акций "Киевэнерго" и 45,1% "Западэнерго".

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО.

"Правительство утвердило условия конкурса по "Киевэнерго" и "Западэнерго", это будут два конкурса, которые в ближайшее время будут объявлены", - отметил он. По его словам, приватизационные конкурсы по принципу аукционов по продаже данных госпакетов могут быть объявлены уже в следующую среду.

В частности, в соответствии с утвержденными квалификационными условиями, участник торгов по "Западэнерго" должен обеспечить поставку компании не менее 70% украинского угля. К участию в конкурсе по этой генерирующей компании будут допускаться также только участники, которые могут генерировать не менее 30% электроэнергии от объемов производства "Западэнерго". По "Киевэнерго" к участию в конкурсах будут допускаться компании, поставляющие не менее 30% электроэнергии от объемов поставок "Киевэнерго". К участию в обоих конкурсах не будут допущены компании, более 25% которых принадлежит государству.

По словам председателя ФГИ, в Украине реальными покупателями "Киевэнерго", соответствующими конкурсным требованиям, могут выступить такие компании, как "Луганское энергетическое объединение", "Сервис-Инвест", "Полтава-", "Львов-" и "Киевоблэнерго". Реальным покупателем госпакета акций "Западэнерго" может выступить ДТЭК.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.