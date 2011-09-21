«Энергорынок» привлечет кредит для расчетов с генкомпаниями

Госпредприятие «Энергорынок» отобрало ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» (Ощадбанк) для открытия с октября 2011 года возобновляемой кредитной линии на сумму 500 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении госпредприятия об акцепте предложения конкурсных торгов или ценового предложения, опубликованном на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта — 19 сентября 201 года, цена акцентированного предложения 69,5 млн. грн. (без НДС), конечный срок подписания договора — 19 октября.

В сообщении указывается, что кредитные средства привлекаются с целью осуществления расчетов с энергогенерирующими компаниями (для обеспечения возможности накопления на складах энергогенерирующих компаний угля для прохождения осенне-зимнего периода 2011/2012 года).

Как сообщал УНИАН, 1 августа ГП «Энергорынок» подписало с АО «Ощадбанк» договор о привлечении двух возобновляемых кредитных линий на общую сумму 700 млн. грн.

Стоимость обслуживания обеих линий (в 300 млн. грн. и 400 млн. грн.), предложенная банком, составит 98 млн. грн. (без НДС).

Привлеченные средства планировалось использовать «для стабильных расчетов с тепловыми энергогенерирующими компаниями, что в свою очередь обеспечит плановое накопление энергетического угля генкомпаниями для работы в осенне-зимний период».

Справка УНИАН. ГП "Энергорынок" выполняет функции оператора оптового рынка электроэнергии Украины.

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 72,452 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 49,452 млрд. грн., обязательства – 55,055 млрд. грн., уставный капитал – 14,496 млрд. грн., собственный капитал – 17,396 млрд. грн.

«Ощадбанк» в первом полугодии 2011 года сократил чистую прибыль на 32% против показателя аналогичного периода 2010 года – до 247 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.