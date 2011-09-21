Путин и Меркель удовлетворены «Северным потоком»

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН и канцлер Федеративной Республики Германия Ангела МЕРКЕЛЬ выразили удовлетворение в связи с предстоящим через месяц запуском первой нитки газопровода «Северный поток».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ по итогам телефонного разговора глав правительств двух стран.

«Обсуждались текущие вопросы торгово-экономического сотрудничества с акцентом на взаимодействие в области энергетики. С обеих сторон было выражено удовлетворение в связи с предстоящим через месяц запуском газопровода «Северный поток», говорится в сообщении.

В.ПУТИН и А.МЕРКЕЛЬ констатировали также стабильный характер энергетического диалога с сохраняющейся тенденцией на его расширение.

Справка УНИАН. «Северный поток» – газопровод, соединяющий Выборг в России и Грайфсвальд в Германии, проложенный по Балтийскому морю и имеющий совокупную планируемую пропускную способность в 55 млрд. куб. м. Коммерческие поставки по первой ветке газопровода (27,5 млрд. куб. м.), как ожидается, начнутся в 4 кв. 2011 г. Сдача в эксплуатацию второй ветки, которая удвоит пропускную способность "Северного потока", планируется в конце 2012 г. Строительство газопровода "Северный поток" ведет Nord Stream AG – совместное предприятие, владельцами которого являются "Газпром", BASF SE («A+»/прогноз «стабильный»)/Wintershall Holding GmbH, E.ON Ruhrgas AG (дочерняя структура E.ON AG), Gasunie и GDF Suez SA.