«Мироновский хлебопродукт» намерен построить комплекс по производству биогаза

ОАО «Мироновский хлебопродукт» (МХП), одна из крупнейших агропроизводственных компаний Украины, намерена построить комплекс по производству биогаза из отходов производства курятины в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами научный руководитель проекта Александр ДОМБРОВСКИЙ.

По словам А.ДОМБРОВСКОГО, компания приняла решение о реализации комплекса по переработке отходов производства мяса птицы и производства энергетических ресурсов, что даст возможность компании «фактически поставить вопрос об энергетической независимости МХП в будущем». Кроме того, компания намерена в рамках этого проекта производить органические удобрения. «Органический ресурс, который имеет «МХП», учитывая Лодыженский проект, это более 1 млн. тонн в год куриного помета, приблизительно 50 тыс. тонн последа от крупного рогатого скота и 60 тыс. тонн последа от свиней, а также шлам от очистки воды. Если мы возьмем это органическое сырье в эквиваленте и трансформируем ее в энергетический ресурс, мы можем в год производить примерно 220 млн. куб. м биогаза, который даст примерно 55 Мвт/ч электроэнергии и 60 Мвт/ч тепловой энергии», - сообщил А.ДОМБРОВСКИЙ. «Вторая часть проекта заключается в том, что как производные после производства биогаза и энергетических ресурсов мы будем иметь минеральные удобрения и твердые органические удобрения, которые являются аналогом биогумуса. Производство удобрений может составить 500 тыс. тонн», - сообщил А.ДОМБРОВСКИЙ.

Он также отметил, что компания изучает вопрос использования в энергетических целях других отходов, в частности, отходов с элеваторов, соломы и т.д. Кроме того, компания изучает «и ведет переговоры с лучшими мировыми компаниями, которые занимаются солнечной энергией», о возможности строительства станции и производства электроэнергии в районе Крыма.

«Первый проект, реализацию которого мы начали, это предприятие Орель-лидер, которое производит 50 тыс. тонн куриного помета в год. Сумма инвестиций в этот проект, по нашим предварительным оценкам, составляет порядка 13 млн. долл., но мы надеемся, что это будет меньше. Мы надеемся, что до августа-сентября следующего года в Ореле этот комплекс будет полностью работать», - сообщил он, оценив, что окупаемость проекта составит 3,5-4 года. По данным компании, реализация первого проекта позволит производить 11 млн. куб. м. биогаза, 3,6 МВт тепла и 3 МВт электроэнергии, а также 60 тыс. тонн органических удобрений, которые будут использоваться предприятиями компании.

«По нашим предварительным оценкам, нам нужно будет в рамках всего холдинга построить около 10 таких проектов», - добавил А.ДОМБРОВСКИЙ.

Глава правления МХП Юрий КОСЮК отметил, что если компания реализует эти проекты полностью на всех предприятиях, «это будет около 30% нового бизнеса в компании, который создан из ничего, и который сделает практически всю потребляемую энергию внутри компании «зеленой».

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» - один из крупнейших производителей курятины.

Основные направления деятельности группы – птицеводство и смежные производства (производство охлажденной курятины, готовых замороженных продуктов, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса); другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов).

Продукция «Мироновского хлебопродукта» производится под ТМ «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

Около 65% акций МХП принадлежат Юрию КОСЮКУ, остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.