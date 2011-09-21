Брюссель. Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заверил европейцев в намерении исполнять контракты по транзиту газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.КЛЮЕВ заявил сегодня, выступая на конференции «20 лет независимости Украины: вызовы будущего».

«Для наших коллег сразу хотел бы внести ясность: мы разделяем две вещи – переговорный процесс по изменению контракта и выполнение уже действующего контракт. Мы выполняем и будем выполнять уже действующий контракт до тех пор, пока мы не договоримся с нашими коллегами из России по поводу новых условий поставок газа», - сказал он.

А.КЛЮЕВ подчеркнул готовность обеспечить надежность поставок российского газа в Европу.