В 2012 году компания «Shell» инвестирует в экономику Харьковской области до 1 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в эфире областного радио заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Юрий САПРОНОВ.

«Предварительно достигнуты договоренности, что в течении следующего года компанией «Shell» в экономику области будет вложено до 1 млрд. долл.», - сказал Ю.САПРОНОВ.

Согласно закону, детализировал замгубернатора, «10% этой суммы компания должна направить на социальную сферу, то есть эти деньги будут тратиться не в городе Харькове, а именно в тех районах и селах региона, где будет работать «Shell».

По его словам, инвестиции от всемирно известной компании «Shell», которая заинтересована в добыче сланцевого газа и газа из твердых пород на территории Барвенковского, Изюмского и Балаклейского районов, являются самыми ожидаемыми для Харьковской области сегодня.