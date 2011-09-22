Украина активизирует работу по собственной добыче нефти и газа - Янукович
08:30, 22 сентября 2011Энергетика
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Украина значительно активизирует деятельность по добыче собственных нефти и газа.
Это подчеркнул Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Нью-Йорке во время встречи с представителями американских деловых кругов, сообщает пресс-служба главы государства.
«Украина будет значительно активизировать свою работу в направлении добычи нефти и газа на своей территории, создания в данном вопросе условий согласно европейским стандартам», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Президент добавил, что в этом контексте будут реализованы все шаги, необходимые для урегулирования действующего законодательства или подзаконных актов.
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