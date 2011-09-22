Заявления ФРС США обвалили цену нефти

На мировых торгах в четверг, 22 сентября, цены на нефть снижаются на фоне нарастания обеспокоенности рынков по поводу возможного снижения спроса на "черное золото" после заявлений ФРС США о наличии серьезных рисков для экономики.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 1,5 доллара, или на 1,75% - до 84,42 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,66 доллара, или на 1,5% - до 108,7 доллара за баррель.

Американский финрегулятор заявил в среду о наличии серьезных рисков для экономических перспектив. На этом фоне ФРС приняла решение о поддержке экономики объемом 400 миллиардов долларов посредством покупки долгосрочных долговых обязательств и продажи краткосрочных, передает Bloomberg.