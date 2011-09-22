Премьер-министр Молдовы инициирует объединение позиций с Украиной для интеграции в ЕС

Премьер-министр Молдовы Владимир ФИЛАТ считает, что Украина и Молдова при условии объединения своих усилий на европейском направлении смогут быстрее добиться успеха в интеграции в Европейский Союз.

Об этом В.ФИЛАТ заявил в интервью, опубликованном сегодня в газете "Коммерсантъ-Украина" (№150 от 22 сентября 2011 года).

"Европа без Украины и без Молдовы не будет полной, исходя из многих аргументов - исторических, экономических, общих ценностей. И мы должны сотрудничать в этом направлении. Вчера и сегодня, на наших встречах, мы говорили о нашей общей позиции в вопросе европейской интеграции. Если ответить точечно на вопрос о совместной интеграции - по моему мнению, в паре, не конкурируя и не ставя друг другу палки в колеса, мы сможем гораздо быстрее достичь успеха", - сказал В.ФИЛАТ.

При этом премьер-министр Молдовы считает более эффективным самостоятельное ведение переговоров об интеграции в систему европейской сети системных операторов электроэнергии ENTSO-E.

"Нужно учесть, что интересы вашей страны и ситуация в Украине в энергетической сфере совсем другие, чем в Молдове. Мы не являемся продавцами электроэнергии, а, к сожалению, лишь потребителями. Поэтому для нас жизненно важно обеспечить свою энергетическую безопасность. Мы покупаем газ у "Газпрома", а кроме того, у нас, по сути, 100-процентная закупка электроэнергии у РАО "ЕЭС". У нас есть поставки и из Украины, и с Кучурганской ГЭС, но когда смотришь на ценовые предложения, то видишь, что они до такой степени согласованы! Поэтому для нас очень важны проекты по присоединению к газовой и энергетической сетям Европы", - пояснил глава правительства Молдовы.