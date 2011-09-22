ЕК рассматривает трехсторонний консорциум как гарантию поставок газа - СМИ

Европейская комиссия рассматривает создание Украиной, Россией и Евросоюзом трехстороннего газового консорциума в качестве гарантий поставок природного газа в европейские страны.

Об этом сегодня сообщает газета "Экономические известия" (№163 от 22 сентября 2011 года).

"Ход переговоров с Россией об условиях газовых поставок и перспективы создания трехстороннего газового консорциума для модернизации нашей ГТС - главные вопросы, интересующие сейчас Евросоюз, который стремится избежать повторения ситуации в начале 2009 года, когда из-за отсутствия взаимопонимания между Украиной и РФ "Газпром" ограничил транзит газа через украинскую территорию, и это негативно отразилось на энергобезопасности стран ЕС", - цитирует газета слова своего собеседника из Администрации Президента Украины.

Издание сообщает, что вопрос о создании трехстороннего консорциума будет обсуждаться в ходе визита в Киев 29 сентября комиссара ЕС по энергетике Гюнтера ОТТИНГЕРА. Еврокомиссар также планирует принять участие в конференции, посвященной модернизации украинской газотранспортной системы.

Представитель Администрации Президента также сообщил, что Еврокомиссия рассматривает расширение трехстороннего сотрудничества Москвы, Киева и Брюсселя в газовой сфере при реализации инвестиционных проектов по модернизации украинской ГТС как гарантию от внезапных срывов в поставках российского газа в Европу.

На неформальном Совете европейских министров энергетики во Вроцлаве (Польша) 20 сентября Г.ОТТИНГЕР сообщил, что Еврокомиссия и Европейский банк реконструкции и развития изучают возможность модернизации действующих газопроводов и, прежде всего, украинской ГТС для повышения безопасности поставок энергоносителей. "Поэтому рассматривают варианты участия в соответствующих инвестпроектах вместе с Украиной, а также Россией, которая должна быть в них заинтересована как поставщик голубого топлива", - пишет газета.