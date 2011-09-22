«Нафтогаз» оценивает модернизацию приоритетных объектов ГТС в 5,3 млрд. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» оценивает объем инвестиций в необходимые для реконструкции и модернизации приоритетные объекты газотранспортной системы Украины в 5,3 млрд. долл.

Как предает корреспондент УНИАН, об этом, выступая в ходе международного форума "ТЭК Украины: настоящее и будущее", заявил заместитель председателя правления компании «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН.

По его словам, по предварительным оценкам, на освоение таких инвестиций понадобится около 7 лет.

В.ЧУПРУН также сообщил, что "Нафтогаз" продолжает вести переговоры с международными компаниями о возможности финансирования и об условиях их участия в проекте.

«От международных компаний уже поступило ряд предложений о сотрудничестве. Как только будет завершена подготовка необходимых документов, все заинтересованные компании смогут принять участие в реализации проекта на тендерной основе", - сказал В.ЧУПРУН, добавив при этом, что компания также рассчитывает на участие в финансировании проекта международных финансовых учреждений.

Зампредправления "Нафтогаза" также отметил, что международные банки определятся со своим участием в проекте окончательного утверждения отчета компании-консультанта Mott MacDonald, которая в настоящее время проводит аудит украинской газотранспортной системы.

В этой связи он сообщил, что НАК ожидает завершения работы компании в октябре т.г.

«Я думаю, в конце октября мы примем заключительный отчет и приступим к реализации этого проекта более конкретно», - сказал В.ЧУПРУН.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.