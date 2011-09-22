НКРЭ выдала «Ориол Солар» лицензию на производство электроэнергии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики выдала лицензию на производство электроэнергии ООО «Ориол Солар», на которую зарегистрирована третья очередь солнечного парка «Охотниково» (Сакский р-н, АР Крым) мощностью 20 МВт.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в Киеве в четверг, 22 сентября.

На том же заседании регулятор разрешил «Ориол Солар» реализовывать электроэнергию по «зеленому» тарифу, ежемесячно устанавливаемому комиссией для наземных солнечных электростанций (для сентября – 533,54 коп. за 1 кВт/ч без НДС).

Источник агентства в НКРЭ сообщил, что расчетная себестоимость электроэнергии, которую будет производить третья очередь парка «Охотниково» и реализовывать «Ориол Солар», составляет 390 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

Австрийская компания Activ Solar, девелопер проекта, накануне объявила о досрочном завершении строительства третьей очереди «Охотниково» мощностью 20 МВт. Инсталляция из почти 90 тыс. наземных фотоэлектрических (PV) модулей будет ежегодно производить 25 тыс. МВт/ч экологической чистой электроэнергии и предотвращать образование до 20 тыс. тонн углекислого газа.

Справка УНИАН. Солнечный парк «Охотниково» – крупнейшая солнечная электростанция в Центральной и Восточной Европе – предполагает инсталляцию около 360 тыс. наземных PV-модулей на площади в 160 га общей установленной электрической мощностью 80 МВт. Проект реализуется в четыре очереди по 20 МВт. Первые две очереди по 20 МВт эксплуатируют компании «Омао Солар» и «Осприй Солар».

«Охотниково» после ввода в эксплуатацию всех запланированных 80 МВт будет ежегодно производить 100 тыс. МВт/ч экологически чистой электроэнергии, достаточной для энергообеспечения 20 тыс. домохозяйств.

Activ Solar со штаб-квартирой в Вене (Австрия) специализируется на разработке и производстве солнечных технологий. Основными направлениями деятельности компании являются производство кремниевых продуктов и развитие крупномасштабных фотоэлектрических солнечных парков. ЧАО «Завод полупроводников» (г. Запорожье) является дочерним предприятием Activ Solar, история производства поликремния на котором началась еще в 1964 году. Activ Solar занимается планированием, финансированием и реализацией крупномасштабных проектов солнечной энергетики.