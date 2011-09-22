В Украине создадут Международный центр по исследованию рисков от ядерной энергии?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что мировое сообщество должно не только повысить уровень готовности объектов ядерной энергетики к возникновению чрезвычайных ситуаций, но и создать условия для мобилизации научного и технического потенциала всего международного сообщества для ликвидации последствий ядерных аварий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, это глава Украинского государства подчеркнул в своем выступлении на Заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам ядерной безопасности.

В этом контексте В.ЯНУКОВИЧ привлек внимание к значительному опыту Украины именно в вопросах реабилитации пострадавших территорий и населения, которым она готова поделиться.

«Важным шагом в направлении усиления международных возможностей реагирования на ядерные аварии и инциденты стало бы создание в Украине при содействии и активном участии МАГАТЭ Международного научно-практического центра по исследованию техногенных рисков с использованием ядерной энергии», – отметил Президент, подчеркнув, что это было бы весомым вкладом в гарантирование безопасности для будущих поколений.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убежденность: катастрофы не могут и не должны сдерживать технологический прогресс. А значит, отметил глава государства, необходимо уже сейчас начинать совместную работу по усовершенствованию всей системы ядерной безопасности в мире, и Украина уже начала этот процесс.

Президент также акцентировал внимание на принципиальной важности вопроса целесообразности и безопасности использования высокообогащенного урана.

Украина, отметил глава государства, в который раз продемонстрировала добрую волю, отказавшись от использования высокообогащенного урана, чем сделала очередной практический вклад в укрепление режима ядерного нераспространения. «Мне приятно констатировать, что такая позиция Украины нашла поддержку со стороны других государств-членов ООН», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.