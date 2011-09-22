На шахте в Донецкой области погиб горняк
20:23, 22 сентября 2011Энергетика
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В Донецкой области на шахте им. Дзержинского государственного предприятия «Дзержинскуголь» (г. Дзержинск) погиб горнорабочий 1982 года рождения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.
Трагедия произошла по время насыпки угля лавы.
Предпринятые попытки реанимировать шахтера, к сожалению, не принесли результат.
В настоящее время на предприятии создана комиссия специального расследования, которая совместно с органами Профсоюза выясняет точные обстоятельства и причины трагедии.
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