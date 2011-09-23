Саакашвили с трибуны ООН обвинил Россию в энергетическом шантаже Киева

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ во время своего выступления с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в четверг раскритиковал внешнюю политику России, обвинив Москву в энергетическом шантаже своих соседей и организации терактов.

Как передает Газета.Ru, в частности, помимо обвинений в «оккупации грузинской территории», М.СААКАШВИЛИ заявил, что Россия «вместо диалога напрямую организует и контролирует теракты и атаки, совершаемые различными международными игроками».

«Холодная война закончилась, но эмбарго, шантажи и жестокий диктат все еще используются против Украины, Молдавии и Беларуси», – цитирует президента Грузии РИА «Новости».

М.СААКАШВИЛИ также пообещал новым режимам, возникшим на Ближнем Востоке в результате народных революций, поделиться опытом «революции роз».

Президент Грузии предупредил, что перед новыми правительствами в Тунисе, Египте и Ливии «скоро встанут новые проблемы», и успех революций в этих странах будет зависеть от того, как быстро они начнут проводить необходимые реформы.

М.СААКАШВИЛИ говорил по-английски быстро, без пауз, не заглядывая в какие-либо бумаги.