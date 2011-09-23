США готовы предоставить Украине технологии для работ с низкообогащенным ураном - Янукович

США готовы предоставить Украине технологии для работ с низкообогащенным ураном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что Украина и США уже некоторое время ведут переговоры по вопросам ядерной безопасности и нераспространения ядерных материалов.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина имеет запасы высокообогащенного урана, однако не имеет технологий, позволяющих проводить научные исследования в ядерной сфере.

"Эти технологии имеет США", - сказал президент Украины, добавив, что сейчас обсуждается возможность поставки в Украину этих американских технологий для научной работы с низкообогащенным ураном в обмен на вывоз из Украины запасов высокообогащенного урана.

"Сегодня США готовы начать производить для нас это оборудование и постепенно начинать его поставлять", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он добавил, что министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО на несколько дней остается в США и продолжит работать над этим вопросом. По словам президента, планируется, в частности, подписать определенные документы, которые будут гарантировать выполнение двусторонних договоренностей.

Также В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что о сотрудничестве в ядерной сфере речь шла во время его последней встречи с президентом США Бараком ОБАМОЙ, на которой стороны договорились достичь конкретных результатов до Саммита по вопросам ядерной безопасности, который состоится в марте 2012 года в Сеуле.