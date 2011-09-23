После шестинедельного падения цены на нефть растут

На мировых торгах в пятницу, 23 сентября, цены на нефть растут после падения накануне до минимальной отметки за последние шесть недель.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,54 доллара, или на 0,67% - до 81,05 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,67 доллара, или на 0,64% - до 106,16 доллара за баррель.

В четверг котировки нефти WTI завершили торги снижением на 6,3%, Brent потерял 4,4% на фоне общего снижения сырьевых рынков, передает Bloomberg.

В пятницу коррекционному росту стоимости нефти способствуют заявления стран "большой двадцатки", которые в очередной раз обязались предпринять все необходимые действия по сохранению стабильности банковских систем и финансовых рынков.

Между тем, как отмечают аналитики, экономическая ситуация сейчас далека от того, чтобы оказать поддержку ценам на нефть.