Минфин признал несостоявшимся конкурс по проекту «Передача электроэнергии»

Министерство финансов Украины призналj несостоявшимся конкурс по отбору иностранного банка, на обслуживание проекта «Передача электроэнергии», финансируемого Международным банком реконструкции и развития.

Об этом сказано в соответствующем сообщении министерства, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что Минфин получил недостаточное количеством предложений от банков-претендентов.

«Конкурс по отбору иностранного банка будет проведен повторно», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Минфин объявил конкурс по отбору иностранного банка на обслуживание проекта «Передача электроэнергии», финансируемого МБРР.

Предметом конкурса, в частности, являлись услуги по открытию аккредитивов в рамках займа между Украиной и МБРР.

Предложения заинтересованных банков принимались до 6 сентября, после чего в течение 10 дней конкурсная комиссия должна была определить победителя.

Справка. УНИАН. В декабре 2007 года НЭК «Укрэнерго» и Международный банк реконструкции и развития подписали соглашение о предоставлении кредита в 200 млн. долл. на реализацию Проекта по передаче электроэнергии. Соглашение вступило в силу 5 декабря 2008 года.

В рамках проекта предполагается реконструировать ПС 220 кВ «Азовская», ПС 330 кВ «Первомайская», «Южная», «Днепродзержинская» и «Чайкино» и 5 ПС 750 кВ, увеличить мощность ЛЭП «Симферополь-Севастополь» с 220 кВ до 330 кВ, реконструировать ПС «Симферополь», построить ЛЭП 330 кВ «Днестровская ГАЭС – Бар».