Участие в тендере «Черноморнефтегаза» носит стратегический характер - «Рижская судоверфь»

Решение ОАО «Рижская судоверфь» участвовать в тендере на поставку ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) буровой установки носит стратегический характер по активному сотрудничеству с Украиной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правления компании.

Первая попытка – участие в открытом конкурсе на поставку ГАО «Черноморнефтегаз» плавучей буровой установки.

«Это действительно поворотный проект для «Рижской судоверфи» - о масштабе и важности этого проекта говорит не только сумма заказа (почти 400 млн. долл.), но и участие «Рижской судоверфи» в этом конкурсе в качестве генподрядчиков. Предприятие готово привлечь для выполнения работ другие компании с мировым именем», - отмечается в сообщении. Как напоминают на предприятии, «Рижская судоверфь» имеет все необходимые сертификаты качества — мировые и Евросоюза.

При этом в компании отмечают, что поскольку в украинских СМИ появились публикации, которые ставят под сомнение профессиональные качества и репутацию «Рижской судоверфи», правление предприятия оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите чести и деловой репутации предприятия с международным опытом. На предприятии напоминают, что Латвия как участник Евросоюза и предприятия, которые находятся под юрисдикцией Латвии, обязаны работать в соответствии с высшими стандартами ЕС.

«Правление «Рижской судоверфи» со всей ответственностью может заявить, что у предприятия имеются все необходимые мощности, ресурсы и специалисты для выполнения важного заказа на самом высоком уровне и в установленные сроки», - заявляют в компании.

Как напоминают в компании, предприятие было основано в 1913 году, с тех пор и в союзные времена накоплен огромный опыт по ремонту различных судов.

Напомним, на днях в украинских СМИ появилась информация о том, что «Рижская судоверфь» не имеет опыта строительства крупных объектов, и весь опыт этого предприятия связан только с ремонтом судов в советское время.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября т.г. компании Hihgway Investments Processing (Великобритания), Diafol Ltd (Великобритания) и ОАО «Рижская судоверфь» (Латвия) подали свои предложения по предоставлению услуг ГАО «Черноморнефтегаз» по поставке самоподъемной плавучей буровой установки, предназначенной для добычи углеводорода на шельфе Черного моря. В частности, Hihgway Investments Processing предложила за свои услуги 400,344 млн. долларов, Diafol Ltd – 405 млн. долларов и ОАО «Рижская судоверфь» - 399,8 млн. долларов. Результаты тендера будут определены тендерной комиссией через 20 календарных дней.

Справка УНИАН. На предприятии «Рижская судоверфь» в столице Латвии, а также в филиале судоверфи в портовом городе Лиепае трудится около 2 тысяч работников.

«Рижская судоверфь» в годы независимости Латвии наряду с ремонтами и строительством гражданских судов, получила заказ на строительство военных кораблей для нужд Латвии и пр. В начале 2000-х годов из цехов предприятия вышла баржа, специально предназначенная для перевозки транспорта и монтировки буровых установок – по заказу французской компании. В этом году «Рижская судоверфь» завершила производство и передала заказчику конвертор океанских волн, превращающий кинетическую энергию волн в электричество. Конвертор – часть масштабного проекта, над которым работают и который финансируют организации Евросоюза и частные компании. Это уникальное оборудование в настоящее время проходит испытания у берегов Шотландии.