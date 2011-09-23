Азаров приглашает японцев участвовать в строительстве LNG-терминала

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ приглашает японские компании участвовать в строительстве LNG-терминала, а также в других проектах по внедрению и развитию альтернативной энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил в ходе встречи с председателем комитета делового сотрудничества Японии с Украиной «Кейданрен», председателем правления корпорации «Сумитомо» Мотоюки ОКА.

«В этом плане японские компании могли бы принимать участие в этих проектах», - сказал Н.АЗАРОВ. Он также отметил важность для Украины привлечения средств в рамках зеленых инвестиций. При этом он подчеркнул, что правительство будет гарантировать целевое использование этих средств. «Я могу четко гарантировать, что все средства, которые мы получаем, будут идти исключительно на реализацию экологических проектов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве в ходе третьего заседания Координационного совета по экономическому сотрудничеству Украины и Японки М.ОКА заявил, что интерес японского бизнеса к Украине интенсивно растет.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приему сжиженного природного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. Ориентировочная стоимость строительства LNG-терминала с инфраструктурой составляет около 1,5 млрд. дол.

Конкурс на строительство терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминал) будет объявлен 1 января 2012 года.

До этого времени победившая на конкурсе компания Socoin (Испания) должна разработать ТЭО строительства объекта.