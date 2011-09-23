Выбор российского проекта для достройки Х3/Х4 основывался на прагматизме – «Энергоатом»

Выбор российской реакторной установки проекта В-392 для достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции базировался на прагматизме.

Об этом УНИАН заявил вице-президент НАЭК «Энергоатом» по ремонтам и заводскому производству Владимир ПЫШНЫЙ.

По его словам, принимая решение об отборе российского проекта, Минтопэнерго и НАЭК исходили из того, что для технологии ВВЭР, которая уже долгое время эксплуатируется в Украине, есть вся необходимая производственная и инженерно-техническая инфраструктура. Кроме того, учитывалось и то, что этот проект установки легко вписывается в существующие конструкции Х3/Х4.

«Мы же с вами понимаем, что мы начинаем не с чистого листа. Строительная готовность третьего блока 75%, четвертого – 27% и целесообразно использовать существующие конструкции», - отметил В. ПЫШНЫЙ.

По его словам, немаловажную роль в выборе проекта сыграло также понимание логистической проблемы доставки основного оборудования блока – реакторной установки. В этой связи он отметил, что, например, установки американского проекта АР-100 монтируются из целостных блоков. При этом вес единицы оборудования достигает 800 т. Доставка таких деталей возможна только морем, что в случае с ХАЭС было бы невозможным, поскольку портовая инфраструктура Украины не подготовлена к приему таких крупногабаритных грузов.

«Это наиболее прагматический подход, тем более что такое крупногабаритное оборудование, как реакторная установка производства западных компаний, предполагает транспортировку водным транспортом, поскольку железнодорожные пути Украины не позволяют проводить такие операции, как по весовым, так и по габаритным показателям», - отметил вице-президент.

Справка УНИАН. Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.