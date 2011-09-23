«Энергоатом»: уровень локализации проекта достройки Х3/Х4 составит не менее 60%

НАЭК «Энергоатом» прогнозирует, что уровень локализации проекта достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции в Украине составит не менее 60%.

Такое мнение УНИАН высказал вице-президент НАЭК по ремонтам и заводскому производству Владимир ПЫШНЫЙ.

Он напомнил, что такой уровень привлечения к участию в проекте украинских предприятий был оговорен еще в условиях конкурса по выбору генерального подрядчика достройки блоков станции. В дальнейшем предполагается закрепление такой доли местной составляющей на уровне заказных спецификаций, которые в настоящее время готовятся Киевским научно-исследовательским институтом «Энергопроект» и которые будут включены в состав окончательного варианта рабочего проекта достройки блоков.

Предполагается, что украинские подрядчики возьмут на себя работы, связанные с изготовлением и поставкой турбинного, насосного, компрессорного, электротехнического оборудования, а также автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

В этой связи В.ПЫШНЫЙ сообщил, что НАЭК уже достиг предварительных договоренностей об участии в проекте 53 украинских предприятий. Среди них - ОАО «Турбоатом», Сумское НПО им. Фрунзе, АО «Сумской завод «Насосэнергомаш», ОАО «Ивано-Франковский арматурный завод», «Импульс» (г. Северодонецк), «Радий» (г. Кировоград) и другие. Также непосредственное участие в проекте примут обособленные подразделения «Энергоатома» «Атомэнергомаш», «Атомремонтсервис» и «Южтеплоэнергомонтаж». В частности, в проекте будут задействованы Завод специальных конструкций (Энергодар), и после восстановления Завод ЖБК в Нетешине., которые специализируется на изготовлении нестандартных железобетонных конструкций для монтажа на блоках.

Кроме того, сказал В.ПЫШНЫЙ, к участию в проекте будут привлечены украинские специализированные строительно-монтажные организации.

В.ПЫШНЫЙ отметил, что окончательную долю вклада украинских предприятий в проект можно будет оценить только после согласования с «Атомстройэкспортом» и утверждения проекта достройки блоков.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации 9 июня 2010 года подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.