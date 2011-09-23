Россия хочет урегулировать проблемы в газовой сфере с Украиной на двусторонней основе

Москва. Россия рассчитывает на урегулирование проблем в газовой сфере с Украиной на двусторонней основе.

Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля к рабочему визиту в Российскую Федерацию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, которые имеются в распоряжении УНИАН.

«Среди приоритетных тем – сотрудничество в газовой сфере. Российская сторона, основываясь на незыблемости действующих контрактов в данной области между хозяйствующими субъектами России и Украины, готова к расширению двустороннего сотрудничества в газовой и иных сферах, включая разработку совместных взаимовыгодных инвестиционных проектов», - говорится в сообщении.

При этом в Москве рассчитывают на урегулирование возникших проблем в газовой сфере с украинской стороной на двусторонней основе, как в интересах двух стран, так и в целях обеспечения энергетической безопасности Европы.

Кроме этого, предполагается, что на переговорах в резиденции Д.МЕДВЕДЕВА в Завидово в контексте торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия стороны обсудят тематику Таможенного союза.

В ходе встречи ожидается также обсуждение проблематики Азово-Керченского урегулирования, вопросов военно-технического сотрудничества, важных проектов в гуманитарной сфере.

В свете перспективных контактов на высшем уровне главы государств обменяются мнениями о ходе подготовки Второго российско-украинского межрегионального экономического форума в Донецке, а также пятого заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

В сообщении отмечается, что проведение встречи президентов двух стран вызвано необходимостью обсудить на высшем уровне текущее состояние российско-украинских связей, наиболее сложные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, главы государств оценят промежуточные результаты обозначившегося в 2010 г. курса на установление между Россией и Украиной отношений реального стратегического партнерства, обменяются мнениями по возможным новым, отвечающим интересам двух государств, проектам и договоренностям.

В Кремле также отмечают, что в январе-июле 2011 г. российско-украинский товарооборот составил 28,87 млрд. долл., увеличившись на 51,6%. Экспорт России составил 17,85 млрд. долл. (темп роста – 50,1%), импорт – 11,02 млрд. долл. (темп роста – 54,2%).

Среди стран СНГ Украина сохраняет позицию ведущего экономического партнера РФ. При этом доля Украины в общем товарообороте России в 2010 г. составляла 6% (в 2009 г. – 4,9%), а в январе-июле 2011 г. этот показатель вырос до 6,4%, что позволило Украине занять 4-е место по торговле с Российской Федерацией (в то время как в 2010 г. она занимала пятое место).

Россия также остается для Украины ведущим торговым партнером – на Россию приходится 27,1% от общего объема экспорта украинских товаров (в январе–июле 2010 г. – 24,9%) и 39,9% всего импорта (годом ранее – 37%).

Справка УНИАН. Украина неоднократно заявляла о необходимости изменить формулу цены на поставляемый Россией газ. Было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров по этому вопросу.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ неоднократно заявлял, что Украина платит за российский газ больше, чем потребители Западной Европы, в частности Германия.

Российская сторона сообщила, что готова отстаивать свою позицию по газовому соглашению с Украиной в любом суде.

6 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина фактически подготовила материалы для решения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа.

9 сентября в интервью телеканалу «Евроньюс» президент России Д.МЕДВЕДЕВ назвал пропагандой заявления о высокой цене на газ для Украины по сравнению с другими странами Европы.