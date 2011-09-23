Брюссель. Украина и ЕС не будут требовать компенсаций за прерывания поставок энергоресурсов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинским журналистам заявил Уполномоченный правительства Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

«Вопрос компенсации в таком варианте, который был в начале уже не стоит», - сказал он, говоря о последних договоренностях с ЕС в рамках переговоров о создании зоны свободной торговли.

«В соглашении мы вышли на абсолютно приемлемые формулировки относительно режима торговли энергетическими товарами. Мы не гарантируем транзит, мы не не гарантируем непрерывность поставок. Мы гарантируем, что наш правовой режим торговли энергетическими товарами не мешает этому потоку», - отметил в свою очередь директор Департамента международных экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас КАЧКА.

По его словам, единственным открытым вопросом остается гарантирование эффективности реализации соглашения, особенно в критических ситуациях.

При этом, Т.КАЧКА отметил, что этот вопрос поднимался в ходе встречи первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА с комиссаром ЕС по вопросам торговли Карелом Де ГУХТОМ в минувшую среду.

Как отметил В.ПЯТНИЦКИЙ, на сегодняшний день есть понимание того, как будет решаться этот вопрос, однако оно пока не оформлено в текстовом виде.

Т.КАЧКА также отметил, что в соглашении будет снят вопрос компенсации за ущерб в результате прерывания поставок энергоресурсов.

«Наоборот, в соглашении записано, что ни одна из сторон не может быть ответственной за прерывание, обусловленное действиями третьей стороны, или субъектами, подконтрольными третьей стороне», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Стороны планируют завершить переговоры до конца текущего года.

Европейский Союз требовал включить в соглашение о зоне свободной торговли главу, в которой хотел от Украины компенсаций в случае прерывания поставок энергоресурсов в ЕС.