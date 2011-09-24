В госбюджете-2012 не учли долг перед Россией за скидку на газ - Уманский

В проекте государственного бюджета на 2012 год не отображена задолженность Украины перед Россией по Харьковским газовым соглашениям.

Об этом в комментарии газете "Зеркало недели. Украина" 24 сентября сообщил бывший и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Речь идет о скидке на газ, которая предусмотрена в размере 100 дол. за 1000 кубометров (там прямая норма и очень короткий текст, который трактовать двояко очень сложно). Так вот: эта скидка должна добавляться и оформляться как государственный долг Украины перед Российской Федерацией», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Однако, по его словам, ни в документах за 2010 год, ни за 2011-й и ни теперь уже за 2012-й сумма этого долга в общем размере госдолга не отображена. Не отображена по простой, якобы технической причине: на сегодняшний день не утверждена методология учета этого долга.

«Но если учитывать, то госдолг будет совсем не в тех объемах, которые предусмотрены в тексте законопроекта. К текущему объему на конец 2012 года необходимо добавить еще около 10 млрд. дол. Вместе прямой госдолг составит приблизительно 500 млрд. грн. (рост за полтора года — 270 млрд. грн., или 120%)», — отметил И.УМАНСКИЙ.