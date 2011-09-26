РФ и Украина достигли прогресса в переговорах о ставке транзита газа – п/с Кремля

Существенный прогресс достигнут на переговорах России и Украины по ставке транзита газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«По итогам переговоров президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА и президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, а также при участии премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА были достигнуты определенные договоренности», - говорится в сообщении.

«В развитие этих договоренностей состоялась встреча между Алексеем МИЛЛЕРОМ (глава «Газпрома» - УНИАН) и Юрием БОЙКО (министр энергетики и угольной промышленности Украины), в ходе которой они обсудили текущую ситуацию. По ее итогам глава «Газпрома» доложил президенту РФ, что в обсуждаемых вопросах ставки транзита газа на Украину достигнут существенный прогресс, что позволяет рассчитывать на заключение соответствующих договоренностей в интересах обеих сторон», - отмечает пресс-служба Кремля.