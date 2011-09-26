Янукович отмечает существенный прогресс в газовых переговорах с Россией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает существенный прогресс в газовых переговорах между Украиной и Россией.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В сообщении отмечается, что во время встречи президентов Украины и России, а также премьер-министра России, которая состоялась в подмосковной резиденции "Завидово", обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, и вопрос сотрудничества в сфере транзита снабжения газа в Украину.

"В ходе переговоров достигнут существенный прогресс, который дает основания надеяться на достижение в ближайшее время конкретных результатов в интересах обеих стран", - отметил Президент Украины.

Также во время встречи принято решение о проведении в октябре в Украине очередного заседания Межгосударственной украино-российской комиссии.