Ситуация в еврозоне обвалила цену нефти

На мировых торгах в понедельник, 26 сентября, цены на нефть падают на фоне опасений инвесторов по поводу возможного снижения спроса на сырье в случае сохранения долговых проблем еврозоны и дефолта Греции.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже понизилась на 0,43 доллара, или на 0,54% - до 79,42 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сократилась на 0,47 доллара, или на 0,45% - до 103,5 доллара за баррель, передает Bloomberg.

О негативном влиянии долгового кризиса на спрос говорил ранее министр нефтяной промышленности Катара Мохаммед Салех Аль-Сада. По его словам, спрос на сырье ввиду сохранения экономических трудностей в регионе, а также замедления темпов восстановления мировой экономики, может продолжить снижение.