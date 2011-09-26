«Укргазвыдобування» привлечет кредиты на 1 млрд. грн.

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» «Укргазвыдобування» в результате конкурсных торгов отобрала банк «Надра», банк «Финансы и Кредит» и «Дочерний банк Сбербанка России» (все - Киев) для предоставления кредитов (6 лотов) на общую сумму 1 млрд. грн. сроком на один год.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте Государственных закупок.

В частности, банк «Надра» намерен предоставить кредиты (4 лота) на 800 млн. грн., общая стоимость обслуживания которых составит 144 млн. грн.

«Дочерний банк Сбербанка России» и банк «Финансы и Кредит» готовы предоставить кредиты (2 лота) по 100 млн. грн. каждый, стоимость обслуживания которых составит 17,5 млн. грн. и 18 млн. грн., соответственно.

Привлекаемые средства компания намерена использовать для пополнения оборотных средств.

Предложения банков акцептированы 21 сентября 2011 года, соответствующие договора планируется подписать до 21 октября т.г.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% от общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.

Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины. Банк в первом полугодии т.г. получил чистую прибыль 405 тыс. грн. Компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, владеет 89,9659% акций банка.

Банк «Финансы и кредит» основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины. Банк в первом полугодии получил чистую прибыль 2,8 млн. грн. Основными акционерами банка, по состоянию на 1 июля 2011 года, являются АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%. В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.

АО «Сбербанк России» (Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).

По объему активов банк входит во вторую группу украинских банков. «Дочерний банк Сбербанка России» в первом полугодии 2011 года получил прибыль 93,934 млн. грн.