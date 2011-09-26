В Харьковской области потребление условного топлива увеличилось на 0,1%

В Харьковской области за январь-июнь 2011 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года потребление условного топлива увеличилось на 0,1% - до 3585,2 тыс. тонн

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Харьковской области.

Рост объемов потребления условного топлива произошло в основном за счет увеличения объемов потребления дров для отопления на 18%. При этом уменьшилось потребление угля каменного на 10,9%, бензина моторного - на 4,5%, пропана и бутана сжиженных - на 10,1%, газойля (топлива дизельного) - на 0,2%.

Состоянием на 1 июля 2011 г. запасы энергетических материалов и продуктов переработки нефти в Харьковской области составляли 492,3 тыс. т условного топлива, что на 34,2% больше, чем на соответствующую дату в прошлом году. Это произошло за счет увеличения запасов угля каменного на 48,5% и газойля (топлива дизельного) на 3,4%. При этом остатки бензина моторного уменьшились на 26%.