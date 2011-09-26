Гриценко: передача «Киевэнерго» частным лицам представляет угрозу нацбезопасности

Лидер партии «Гражданская позиция», председатель парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО направил официальный депутатский запрос председателю КГГА Александру ПОПОВУ с требованием предоставить информацию о владельцах, тарифах и расходах «Киевэнерго», а также проверить законность передачи компании частным лицам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

По убеждению А.ГРИЦЕНКО, попытка передать публичное акционерное общество (ПАО) «Киевэнерго» частным лицам представляет угрозу не только благосостоянию киевлян, но и национальной безопасности страны.

Он подчеркнул, что 28 апреля 2011 г. депутаты Киевского городского совета в первом чтении поддержали решение передать ПАО «Киевэнерго» частным владельцам.

«Планируется провести отчуждение «Киевэнерго» в интересах «Донбасской топливно-энергетической компании». Меня, как народного депутата и гражданина, крайне тревожат условия, на которых КГГА планирует передать частной структуре рычаги управления предприятием стратегического значения», - говорится в запросе.

А.ГРИЦЕНКО обращает внимание на то, что несмотря на мировую практику концессионных отношений, срок концессии составляет 49 лет, вместо 15-20 лет, как принято в странах Европы и США. Кроме того, вызывает удивление низкая оценка стоимости компании в 116 млн. долларов, в то время как общий оборот «Киевэнерго» за прошлый год составляет 1 млрд. долларов.

А.ГРИЦЕНКО также выступает категорически против включения в стоимость тарифа для населения сумму вложенных в «Киевэнерго» инвестиций.

«Это является неприемлемым и дискриминационным. Такое «инвестирование» спровоцирует негативную реакцию потребителей тепловой и электрической энергии в столице, - убежден А.ГРИЦЕНКО. – Причем эти непрозрачные, закрытые и объективно невыгодные киевлянам процессы, несмотря на разрекламированную киевскими властями «гласность», проходят без любого публичного обсуждения».