«Надра Украины» объявила конкурс для инвесторов 4 нефтегазовых месторождений

НАК «Надра Украины» объявила открытый конкурс по привлечению инвесторов для проведения геологического изучения недр 4 нефтегазовых месторождений.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном вэб-сайте компании.

Согласно сообщению, на конкурс, в частности, выставлены Гриньковская нефтегазоконденсатная площадь (Львовская область), Ортынницкая нефтегазовая площадь (Ивано-Франковская область), Шатравинское нефтяное месторождение и Ющенковская нефтегазовая площадь (обе - Сумская область).

Заявки от потенциальных инвесторов принимаются до 6 октября, тогда же планируется их вскрытие.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.