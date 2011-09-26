Eneco Wind Energy инвестирует 793 млн. евро в ВЭС в Херсонской области

Компания Eneco Wind Energy Investment Fund Ltd (Греция) намерена инвестировать в строительство ветроэлектростанций в Херсонской области 793 млн. евро.

Об этом в ходе инвестфорума «Таврийские горизонты» сообщила директор по развитию ООО «Энеко-Украина» (Симферополь, дочерняя фирма Eneco Wind Energy Investment Fund Ltd) Ольга ТКАЧЕНКО, передает региональное интернет-издание «Площадь Свободы».

«Объем инвестиций, в первую очередь — строительства ветровых станций мощностью 380 МВт, запланирован в объеме 553 млн. евро, всего же планируем инвестировать 793 млн. евро», — сказала О.ТКАЧЕНКО.

По ее словам, только 30% от указанной суммы будут направлены на приобретение ветрогенераторов и сопутствующего оборудования. Все остальное пойдет на строительные работы, в том числе, и на строительство дорог.

О.ТКАЧЕНКО отметила, что реализация проекта позволит покрыть потребности в электроэнергии для 257 тыс. бытовых потребителей области.

«Проект даст возможность экономить 168 млн. кубометров газа в год. Кроме того, ежегодные отчисления в бюджеты всех уровней будут составлять около 235 млн. грн.», — сообщила О.ТКАЧЕНКО.

Она также отметила, что на этапе строительства проект обеспечит создание 250 рабочих мест, после введения ВЭС в эксплуатацию на них будут заняты 50 человек.

Как сообщал УНИАН, Херсонская облгосадминистрация и «Энеко-Украина» предварительно согласовали возможность передачи в аренду под строительство ВЭС пяти участков в Новотроицком (близ Захаровки 200 га), Геническом (недалеко от Геническа, 175,2 га), Каланчакском (Каланчак, 241,1 га) Голопристанском (Очаковское, 200 га) и Чаплынском (Ивановка, 310,6 га) районах. Суммарная мощность ветроэлектростанций, которые будут построены на выбранных участках, по заявлениям руководства греческой компании, составит до 600 МВт.