«Энергоинвест» ввел в эксплуатацию первую очередь Слобода-Бушанской СЭС

Общество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие «Энергоинвест» (Винница) ввело в эксплуатацию первую очередь Слобода-Бушанской СЭС в Винницкой области установленной мощностью 250 кВт.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, солнечная электростанция расположена вблизи Слобода-Бушанской ГЭС (Ямпольский район).

Напомним, инсталлятором проекта строительства СЭС является компания «Рентехно», поставщиком оборудования - израильская компания Sunelectra. По данным «Рентехно», монтаж второй очереди станции мощностью 321,5 кВт планируется завершить в первых числах октября. В целом проект рассчитан на инсталляцию солнечных панелей пиковой мощностью 1,8 МВт.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики в четверг, 22 сентября, в связи с вводом «Энергоинвестом» новых генерирующих мощностей скорректировала суммарную мощность ее геноборудования до 13,65 МВт. Кроме того, регулятор разрешил компании реализовывать электроэнергию по «зеленому» тарифу, ежемесячно устанавливаемому комиссией для наземных солнечных электростанций (для сентября – 533,54 коп. за 1 кВт/ч без НДС).

Справка УНИАН. Компания "Энергоинвест" эксплуатирует 11 малых ГЭС в Винницкой области на реках Мурафа, Южный Буг и Соб, 1 - во Львовской области на речке Стрый и 1 - в Ивано-Франковской области на речке Прут, суммарная мощность этих ГЭС - 13,1 МВт.

«Рентехно» занимается внедрением комплексных инженерных решений с использованием технологий энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. С 2009 года "Рентехно" развивает направление солнечной энергетики под брендом SolarUA.